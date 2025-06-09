Компания Tesollo получила поддержку от Nvidia для разработки роботизированных рук, способных заменить ручной труд в различных отраслях. Новые захваты имитируют человеческую ловкость и предназначены для автоматизации процессов.

Технологии автоматизации продолжают развиваться, и южнокорейская компания Tesollo активно внедряет роботизированные решения в промышленность. С недавним вступлением в программу Nvidia Inception Program, компания получает необходимые ресурсы для ускорения своих разработок.

Tesollo представила два типа роботизированных захватов: DELTO Gripper 3-Finger (DG-3F) и DELTO Gripper 5-Finger (DG-5F). Эти устройства предназначены для выполнения различных задач, требующих точности и гибкости. DG-3F, обладая тремя пальцами, способен обрабатывать объекты различных форм и материалов, что делает его универсальным инструментом для автоматизации.

С другой стороны, DG-5F, который выпустили в марте 2025 года, имитирует структуру человеческой руки. Эта модель включает 20 независимо управляемых суставов, позволяющих выполнять сложные движения, аналогичные действиям человека. Благодаря своим размерам, соответствующим руке взрослого человека, DG-5F подходит для использования в средах, специально разработанных для людей.

Дополнительные датчики на кончиках пальцев DG-5F обеспечивают высокую маневренность, позволяя устройству определять контакт с объектами и регулировать давление захвата. Это предотвращает проскальзывание и обеспечивает быструю реакцию на изменения в окружающей среде. В производственных условиях этот захват может использоваться для автоматизированной сборки и перемещения объектов, а в логистике — для эффективной сортировки.

Что касается DG-3F, то его модульная конструкция повышает долговечность и производительность. Он использует высокопроизводительный двигатель BLDC и может выполнять более 3 миллионов рабочих циклов. Модульная конструкция облегчает обслуживание и замену компонентов, что экономит время и ресурсы.

Оба захвата поддерживают различные режимы работы, включая параллельный захват для стандартных задач и плавный режим для деликатной работы с хрупкими объектами. Эти функции делают их подходящими для широкого спектра применений в разных отраслях.