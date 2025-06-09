Китай анонсировал запуск двух новых многоцелевых учебно-боевых самолетов FTC-2000G и L-15, которые должны подорвать экспортное доминирование США.

Китайская авиационная промышленность демонстрирует растущие амбиции на глобальном рынке оборонной продукции. Недавние анонсы новых истребителей FTC-2000G и L-15 подчеркивают стремление страны предложить конкурентоспособные решения для иностранных заказчиков, что может изменить расстановку сил в сфере военной авиации.

Китайские государственные СМИ представили подробности о двух новых моделях многоцелевых учебно-боевых самолетов FTC-2000G и L-15, которые позиционируются как доступные альтернативы западным аналогам. Эти самолеты нацелены на страны Азии, Африки и Латинской Америки, где существует потребность в эффективных и недорогих военных решениях.

FTC-2000G, являющийся экспортной модификацией японского JL-9, представляет собой легкий сверхзвуковой самолет. Он сочетает возможности реактивного учебного самолета с функциями боевого применения. Конструкция FTC-2000G включает Т-образное хвостовое оперение и воздухозаборники, оптимизированные для малых скоростей и высот. Это особенно важно для стран с ограниченным воздушным пространством и низкими бюджетами на оборону.

Самолет способен развивать скорость до 1,2 Маха и имеет максимальную взлетную массу 11 тонн, что делает его подходящим вариантом для замены устаревших моделей, таких как МиГ-21 или F-5. Кроме того, обновленная радиолокационная система позволяет ему эффективно выполнять задачи разведки и воздушного патрулирования.

L-15, известный в Китае как JL-10, представляет собой более современный учебно-тренировочный самолет четвертого поколения. Он включает в себя электродистанционную систему управления и интегрированную авионику с открытой архитектурой. Это дает возможность выполнять маневры с большим углом атаки и проводить реалистичную тактическую подготовку. L-15 может нести различные типы вооружения, что позволяет ему выполнять легкие ударные операции и непосредственную авиационную поддержку.

В отличие от западных производителей, которые часто сталкиваются с экспортными ограничениями, Китай предлагает более гибкие условия для покупателей. Ван Янань, главный редактор Aerospace Knowledge, отметил, что китайские самолеты обеспечивают комплексные пакеты, включая передачу технологий и локализованное производство. Это делает их более привлекательными для стран, стремящихся избежать зависимости от иностранных поставщиков.

Таким образом, FTC-2000G и L-15 представляют собой два уровня решений для разных рынков: от экономически эффективных моделей до более современных и тактически гибких систем. Эти самолеты могут изменить правила игры на международном рынке учебно-боевых самолетов, предложив альтернативу западным аналогам.