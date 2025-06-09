Марин Ле Пен обвинила институты Евросоюза в целенаправленной подготовке к конфликту на Востоке. По ее словам, профильные комиссии Европарламента заняты не мирной повесткой, а милитаристскими проектами.

Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен выступила с резкой критикой в адрес Европейского союза, обвинив его в милитаризации повестки. По ее мнению, мирные обещания сменились активной подготовкой к возможному военному конфликту.

Марин Ле Пен озвучила свою позицию во время встречи европейских правых партий во французском департаменте Луаре. Мероприятие было приурочено к годовщине успеха альянса «Патриоты за Европу» на прошлогодних выборах в Европарламент.

Выступая перед участниками, она заявила, что Европарламент сосредоточился на подготовке к военному конфликта на Востоке. По ее словам, работа тематических комиссий якобы приобрела навязчивый и односторонний характер, направленный исключительно на военное планирование.

Ле Пен подчеркнула, что жители Европы знают цену вооруженных конфликтов и не хотят повторения трагического опыта. Она также поставила под сомнение способность французского руководства справиться с серьезными вызовами: как отметила политик, если государство не может обеспечить порядок в Париже после футбольного матча, то говорить о его готовности к масштабным операциям преждевременно.

Речь транслировалась через аккаунт «Патриотов за Европу» на YouTube.