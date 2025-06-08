Александр Лукашенко открыл новый Национальный футбольный стадион в Минске. Арена построена при поддержке Китая и соответствует требованиям УЕФА.

На юго-востоке Минска завершили один из крупнейших спортивных проектов последних лет. Новый стадион сразу принял международный матч.

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион, рассчитанный на 33 тысячи зрителей. Арена построена при финансовом участии Китая и соответствует всем требованиям четвертой категории УЕФА. Это позволяет проводить в Минске матчи самого высокого уровня — от Лиги чемпионов до чемпионатов Европы.

Стадион оборудовали современными системами: подогрев газона, автоматический полив, светодиодное освещение, два больших экрана. Планируется, что здесь будут проходить как международные встречи, так и игры национального первенства.

Церемония открытия прошла с участием представителей китайской стороны. Вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн передал символический ключ от стадиона белорусскому лидеру. Лукашенко, в свою очередь, вручил его игрокам молодежной сборной.

Первый матч на новой арене сыграли сборные U-21 Беларуси и U-22 Китая. Игра завершилась вничью — 1:1. У входа на стадион установили скульптуру с изображением футболистов двух стран.

Новый стадион стал вторым крупным объектом, построенным в Минске при поддержке Пекина. Полгода назад открыли крупнейший бассейн страны, также профинансированный КНР.