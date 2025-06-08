В США обсуждаемый пакет санкций против России могут существенно пересмотреть. Причиной стали экономические риски для самих Штатов и зависимость от импорта урана.

Попытка резко ужесточить санкционную политику США в отношении России натолкнулась на экономические и политические ограничения внутри самой страны. К обсуждению законопроекта подключились аналитики, сенаторы и энергетические эксперты.

Как пишет Politico, американский Конгресс вряд ли одобрит предложенный Линдси Грэмом* пакет санкций в его изначальном виде. Главный пункт — тарифы на российские товары до 500% — вызвал обеспокоенность у специалистов. Они сочли такую меру угрозой для международной торговли.

По информации издания, сам инициатор уже предложил сделать исключения для стран, поддерживающих Украину. Однако проблема глубже: США зависят от импорта российских энергоносителей, в частности — обогащенного урана, необходимого для работы ядерных электростанций.

Кроме того, сенаторы не готовы поддерживать новые санкции без согласия Дональда Трампа. Об этом ранее сообщило агентство Bloomberg. Проект также предполагает ограничения для стран, сотрудничающих с Москвой, что делает его реализацию ещё менее очевидной.

Эксперты подчеркивают: резкие меры против России могут ударить по американской экономике не меньше, чем по целям санкций.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов