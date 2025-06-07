Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев призвал госкомпании снизить тарифы. Он считает, что это принесет реальный эффект для экономики.

Цены на топливо и услуги инфраструктурных монополий, по мнению парламентария, тормозят экономику России не меньше, чем дорогие кредиты.

Алексей Нечаев заявил, что настоящую пользу для экономики может принести снижение тарифов, которые устанавливают госкомпании. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя итоги заседания Центробанка.

По его словам, на встрече с Эльвирой Набиуллиной представители фракции «Новые люди» выступали против дальнейшего повышения ключевой ставки и настаивали на её снижении.

ЦБ к этим доводам прислушался, отметил Нечаев. Однако только этого, по его мнению, недостаточно. Он подчеркнул, что цены на бензин, электроэнергию и услуги РЖД должны снижаться так же, как и ключевая ставка. Иначе, отметил Нечаев, бизнес продолжит работать в условиях высоких издержек, что мешает росту и инвестициям.