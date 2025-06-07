Беспилотные устройства могут взять на себя до 30% доставок в ближайшие годы. Об этом заявил глава ГК "Цифра" Михаил Аронсон на конференции ЦИПР.

Индустрия доставки в РФ стоит на пороге серьезных изменений. Компании активно тестируют беспилотные технологии, которые могут сократить издержки и ускорить логистику.

Глава группы компаний "Цифра" Михаил Аронсон заявил, что уже в ближайшие несколько лет беспилотные роботы смогут выполнять до трети всех доставок. Такое мнение он высказал в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Аронсон отметил, что "Яндекс" продвигается в этом направлении быстрее других. По его словам, компания разрабатывает решения, которые позволят сделать доставку роботами масштабируемой и значительно более доступной по цене.

Пока массовое внедрение сдерживают высокие затраты — единичные проекты остаются дорогими и не окупаются при небольших объемах. Однако в перспективе роботизированная доставка может занять устойчивое место на рынке, особенно в городских условиях и для логистики последней мили.