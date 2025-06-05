В деловом центре "Москва-Сити" стартовало строительство 340-метрового жилого небоскреба "Дом Дау". Стоимость квартир в здании начинается от 42,2 млн рублей.

ГК "Сумма элементов" приступила к возведению надземной части 85-этажного "Дома Дау" - будущего рекордсмена среди жилых небоскребов России.

340-метровая башня войдет в число сверхвысоких зданий мира. Фундамент небоскреба уже готов: строители залили 20 тыс. кубометров бетона и установили 4 тыс. тонн арматуры. Особые сваи выдерживают нагрузку до 7000 тонн – сопоставимо с Эйфелевой башней.

К концу 2025 года здание должно вырасти до 12-15 этажей. Сейчас квадратный метр в "Доме Дау" стоит в среднем 849 тыс. рублей – на 32% дороже стартовых цен. Самую маленькую квартиру площадью 46,5 кв. м можно приобрести за 42,2 млн рублей.





Проект включает четыре подземных этажа с котлованом глубиной 21 метр. Свайные основания уходят в землю на 48 метров. По завершении строительства "Дом Дау" станет самым высоким жилым зданием страны.