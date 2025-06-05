Речь идет о системных нарушениях на всех уровнях — от чиновников до бизнес-структур.

Американские СМИ сообщают, что переход на чистую энергию в Калифорнии сопровождался не только ростом солнечных ферм, но и цепочкой громких нарушений. Исследование показало, что за фасадом экологической повестки скрываются фаворитизм, давление на сообщества и подмена отчетности.

С 2010 по 2024 год Калифорния значительно увеличила объем производства солнечной энергии, доведя его до 79 544 гигаватт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством свыше семи миллионов американских домов. Но, по данным Института глобальной устойчивости (IGS) при Бостонском университете, за этим ростом стоит системная коррупция и подрыв общественного доверия.

Команда IGS изучила ситуацию в округе Риверсайд — ключевом регионе солнечной генерации. Ученые провели десятки интервью с жителями, сотрудниками энергетических компаний и чиновниками, а также проверили документы, судебные записи и медиа-материалы. Результат оказался тревожным.

Исследователи зафиксировали семь форм устойчивых злоупотреблений. Среди них — предоставление контрактов по знакомству, фиктивные экологические заключения, подлог отчетных данных и уход от налогов. Один из случаев касается сотрудника Министерства внутренних дел США, замешанного в конфликте интересов из-за отношений с лоббистом солнечной компании.

Также зафиксированы случаи вытеснения коренных народов ради строительства солнечных ферм — иногда на землях, имевших охраняемый или сакральный статус. При этом экономические выгоды от солнечной генерации зачастую обходят стороной местные сообщества, направляясь в более состоятельные городские районы.

Авторы доклада указывают: несмотря на имидж прогрессивного региона, в Калифорнии практически отсутствуют эффективные механизмы сдержек и противовесов. По словам одного из исследователей, коррупция проникает во все звенья — от муниципальных подрядчиков до государственных агентств.

В качестве мер реагирования IGS предлагает установить контроль за распределением субсидий, усилить экологическую экспертизу, повысить прозрачность данных и ограничить срок действия разрешений. Без этого солнечная энергетика в штате рискует окончательно потерять общественную легитимность.