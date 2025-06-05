Американский инвестор Стивен Линч уверен: ЕС передумает насчет российского газа

С приходом администрации Трампа перспективы Nord Stream 2 могут измениться, считает американский инвестор Стивен Линч. Он продолжает добиваться участия в переговорах по газопроводу, уверенный в возврате Европы к российскому газу.

Линч, ранее пытавшийся получить доступ к активам Nord Stream 2, убежден: экономическая логика заставит ЕС пересмотреть санкционную политику. Европа осознает необходимость дешевого газа, и «мы будем готовы к этому моменту», приводит его позицию NYT.

В мае инвестор обсуждал планы с немецкими чиновниками, встретив скепсис. На вопрос о санкциях он ответил, что рыночные механизмы сами определят выгодность проекта.

Сейчас Линч вновь подал документы в Минфин США, рассчитывая на более благоприятные условия при новой администрации. Его расчет прост: прагматизм Трампа в энергетических вопросах может изменить расклад сил.

Эксперты отмечают, что позиция США по Nord Stream 2 действительно может смягчиться, но для этого потребуется время и пересмотр всей санкционной политики.