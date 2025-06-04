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Европейские металлурги предупредили о риске обвала отрасли из-за пошлин США
Eurofer предупредила о возможных последствиях повышения американских пошлин на импорт стали. Ассоциация призывает срочно выработать защитные меры для рынка ЕС.

Европейская сталелитейная отрасль может столкнуться с масштабным кризисом. Ассоциация производителей стали Eurofer видит в действиях США прямую угрозу устойчивости сектора.

 

С 4 июня пошлины на импорт стали и алюминия в США выросли до 50%. Дональд Трамп заявил, что таким образом он поддерживает американских производителей. А вот в Eurofer считают, что это создает серьезные риски для Европы.

По данным ассоциации, около 27 миллионов тонн продукции, ранее направлявшейся в США, теперь могут перенаправить на европейский рынок. На фоне избытка мощностей и падения внутреннего спроса, ЕС уже сталкивается с наплывом дешевого импорта — его доля достигает 30%.

Глава Eurofer Аксель Эггерт заявил, что без новых эффективных торговых инструментов отрасль может не пережить следующий год, когда завершится действие нынешних защитных мер.

Дополнительное давление создает ограничение экспорта: почти 4 миллиона тонн европейской стали теперь фактически не проходят по ценовым условиям на рынок США. Даже конкурентоспособные поставщики теряют доступ из-за 50-процентных тарифов.

Eurofer призывает вернуться к переговорам между ЕС и США, чтобы найти общее решение проблемы избытка сталелитейных мощностей на глобальном уровне.

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#сша #дональд трамп #пошлины #ес #импорт #металлургия #сталь #eurofer
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