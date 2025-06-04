Аэрокосмическая компания "Бюро 1440" подписала соглашения о запуске спутниковой связи для промышленности. Первые тестовые подключения запланированы на 2026 год.

Сложные условия, в которых работают российские предприятия на севере и востоке страны, требуют стабильных и автономных решений в сфере связи. Теперь у компаний из добывающей и перерабатывающей отраслей появится доступ к каналу, не зависящему от наземной инфраструктуры.

Компания "Бюро 1440", занимающаяся аэрокосмическими разработками, начнет предоставлять услуги спутниковой связи для крупнейших российских предприятий. Соглашения с партнерами заключены на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

В список участников проекта вошли "Связьтранснефть", "Алроса", "Северсталь", "Омсукчанская горно-геологическая компания" и предприятие "Защитаинфотранс". Все они планируют начать тестирование в 2026 году.

Платформа "Бюро 1440" строится на низкоорбитальной спутниковой группировке. В компании уточнили, что она предназначена для высокоскоростной передачи данных, в том числе работы с видеоаналитикой, цифровыми двойниками и системами промышленной безопасности. Ключевая особенность — возможность поддерживать связь в удалённых районах, где отсутствует традиционная инфраструктура.

По словам представителя "Бюро 1440", оператор связи "Связьтранснефть" будет тестировать систему в регионах, где уже накоплен опыт по проверке новых решений — от Сибири до Арктики. В компании отмечают, что потенциальное развертывание сети имеет значение для всей нефтепроводной отрасли, которая работает в сложных климатических условиях и разбросана по всей территории России.

Горно-геологическая компания из Магаданской области — один из первых заказчиков. "Омсукчанская горно-геологическая компания" уже заключила договор на поставку абонентского оборудования. Руководство предприятия рассчитывает, что спутниковая связь позволит сократить затраты и повысить качество управления.

"Алроса" также примет участие в пилотном проекте. В компании рассчитывают использовать новую связь для развития цифровых инструментов контроля и автоматизации. Аналогичные задачи ставит и "Северсталь", где испытания планируют провести на Череповецком металлургическом комбинате и других площадках.

Интерес к проекту проявили и в транспортной отрасли. Представители "Защитаинфотранс" подчеркивают, что спутниковая широкополосная связь открывает возможность внедрения новых стандартов безопасности на транспорте и в логистических системах.

Сервис должен заработать в полном объеме в 2027 году. До этого времени участники проекта протестируют возможности системы, чтобы оценить ее работу в различных регионах и условиях.

Спутниковая связь становится важной частью цифровизации промышленности, особенно там, где традиционные каналы передачи данных не справляются.