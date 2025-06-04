Такие данные представили "МТС Линк" и J’son & Partners Consulting.

Платформа "МТС Линк" совместно с аналитиками J’son & Partners Consulting подсчитали, сколько времени компании могут высвободить при помощи ИИ-инструментов. Исследование охватывает задачи, связанные с ведением деловых переписок, подготовкой итогов встреч, восстановлением контекста пропущенных совещаний и поиском информации.

У сотрудников с плотным графиком — три и более онлайн-встреч в день — на такие задачи уходит 14–16,4 часа в неделю. При подключении ИИ-сервисов эти же действия занимают около 4 часов. В итоге разница достигает 12,2 часа. Сотрудники с умеренным количеством совещаний (одна-две встречи в день) экономят около шести часов еженедельно.

Финансовая выгода также заметна: экономия на одном сотруднике с высокой нагрузкой оценивается в 25–31 тыс. рублей в месяц. У руководителей этот показатель может доходить до 153 тыс. рублей. Отдельное внимание в исследовании уделили мессенджерам. Сокращение времени на просмотр сообщений за счет ИИ достигает почти 20 минут в день.