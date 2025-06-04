Новый подъездной путь должен улучшить транспортную доступность объекта

Каспийское направление усиливают новой транспортной связкой. Власти региона рассчитывают завершить работы к концу 2026 года.

В Дагестане началась реализация проекта по строительству автодороги, ведущей к морскому порту Махачкалы. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, проект оценивается в 7,9 млрд рублей. Рабочие уже приступили к монтажу конструкций.

Махачкалинский морской торговый порт играет важную роль в системе Каспийских перевозок. Это единственный в регионе незамерзающий глубоководный порт, способный принимать крупные суда длиной до 150 метров.

Инфраструктура порта включает грузовые терминалы, причалы, а также железнодорожный и автомобильный паромные комплексы. Новый подъездной путь должен улучшить транспортную доступность объекта и повысить его логистический потенциал в рамках маршрута Север — Юг.