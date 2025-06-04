Сбер активно внедряет искусственный интеллект в ключевые банковские процессы. Технология помогает автоматизировать отчетность, объяснять клиентам кредитные решения и выявлять мошенничество.

Сбер ориентируется на мировых лидеров в области искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Google, при внедрении ИИ в свои процессы. Технология уже используется для автоматизации отчетности, клиентской поддержки и борьбы с мошенничеством.

По словам старшего вице-президента Сбера Кирилла Меньшова, банк применяет ИИ в строго регламентированных и высоконагруженных процессах. Среди ключевых задач — автоматическое формирование отчетности, объяснение кредитных решений клиентам простым языком и обнаружение новых схем мошенничества. Сбер изучает опыт компаний вроде OpenAI и DeepSeek, которые задают тренды в развитии ИИ. Банк сравнивает их подходы со своими наработками, включая собственную языковую модель GigaChat.

Сейчас ИИ помогает банку не только в аналитике, но и в клиентском обслуживании — от ответов на запросы до подготовки рассылок и презентаций. В будущем технология может лечь в основу диалогового банкинга, где ИИ-ассистент будет давать персонализированные рекомендации с учетом потребностей клиента и юридических нюансов. Меньшов отметил, что мировые инвестиции в ИИ-стартапы и количество патентов подтверждают перспективность технологии.