Techland раскроет детали о Dying Light: The Beast во время Summer Game Fest. Показ состоится 6 июня в рамках стартового мероприятия фестиваля.

Польская студия Techland выбрала Summer Game Fest площадкой для крупного анонса, связанного с Dying Light: The Beast. В отличие от предыдущих коротких роликов, зрителям покажут расширенный обзор игрового процесса.

Разработчики из Techland постепенно наращивают информационную поддержку проекта. После декабрьского трейлера на The Game Awards 2024 студия создала специальную команду для производства контента о The Beast. Этот подход напоминает кампанию перед выходом Dying Light 2, когда выпускали серию роликов «Dying 2 Know».

Ожидается, что летний релиз получит точную дату в ходе трансляции. Поклонники надеются, что игра выйдет в начале сезона — предыдущая часть серии несколько раз переносилась, что вызвало недовольство сообщества.

Summer Game Fest 2025 формирует насыщенную программу. В тот же день запланирована отдельная презентация IO Interactive, а накануне Sony проведет State of Play. Техланд оказался в компании крупных игроков индустрии, что подчеркивает значимость их анонса.





Особый интерес вызывает игровой процесс — студия обещала переработанную систему боя и более динамичные перемещения по городу. Эти элементы станут ключевыми в борьбе с новыми типами зараженных, которых показывали в предыдущих трейлерах.