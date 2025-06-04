Компания Bentley анонсировала новый Bentayga Speed, который стал самой мощной версией кроссовера в линейке бренда. Автомобиль оснащен 4,0-литровым V8 двигателем, развивающим 641 л.с.

Bentley представила Bentayga Speed, который выделяется на фоне других моделей благодаря своей мощности и динамике. Этот кроссовер сочетает в себе роскошь и спортивные характеристики, что делает его уникальным предложением на рынке.

Bentayga Speed оснастили 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, который развивает 641 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 310 км/ч. Для сравнения, предыдущая версия с двигателем W12 разгоняется за 3,9 секунды.

В Bentayga Speed предусмотрены три режима вождения: Comfort, Bentley и Sport. Режим Sport получил улучшения, включая более жесткую подвеску и улучшенную реакцию рулевого управления. Также внедрена система ESC Dynamic, которая позволяет водителю управлять автомобилем более свободно в режиме Sport. Управление задними колесами и функция Launch Control дополняют спортивные характеристики кроссовера.

Внешний вид Bentayga Speed отличается хромированными значками и уникальными фарами с темной отделкой. Стандартные 22-дюймовые диски можно заменить на 23-дюймовые при выборе карбон-керамических тормозов. Внутри автомобиля установлена специфическая для модели приборная панель и вышитая эмблема Speed на сиденьях. Новый подход к отделке создает атмосферу роскоши и комфорта в интерьере.