Компания NVIDIA планирует выпустить мини-суперкомпьютер DGX Spark, который обеспечит высокую производительность в области искусственного интеллекта. Ожидается, что устройство станет доступно в июле, а его цена составит около 4000 долларов.

NVIDIA анонсировала свой первый потребительский суперкомпьютер с искусственным интеллектом, названный DGX Spark. Это устройство обещает высокую производительность, что делает его интересным выбором для пользователей, нуждающихся в мощных вычислительных ресурсах.

DGX Spark представляет собой компактный суперкомпьютер, который способен обеспечить до 1000 триллионов операций в секунду, что является значительным достижением для устройства такого размера. Система включает суперчип GB10 Grace Blackwell, который сочетает мощный графический процессор NVIDIA Blackwell с ядрами Tensor пятого поколения и поддержкой FP4. Это позволяет достигать впечатляющих показателей производительности.

Технология межсоединений NVIDIA NVLink-C2C обеспечивает высокую пропускную способность, превышающую возможности PCIe пятого поколения в пять раз. В результате DGX Spark демонстрирует мощность, сопоставимую с гораздо более крупными системами.

На выставке Computex 2025 несколько производителей представили свои версии DGX Spark, включая MSI и Gigabyte. Например, модель от MSI, названная EdgeXpert MS-C931, обладает 128 ГБ памяти LPDDR5X и предлагает порты HDMI и Connect-X для многоканального подключения. Хотя дизайн устройства не выделяется, оно нацелено на профессиональных пользователей.

Gigabyte также продемонстрировала свою версию под названием AI TOP ATOM. Эта модель предлагает до 70 миллиардов параметров и может работать совместно с другими устройствами для достижения 405 миллиардов параметров. Обе версии имеют схожий дизайн, что указывает на ограниченные возможности индивидуализации от производителей.

Согласно информации, мини-суперкомпьютер DGX Spark будет стоить около 4000 долларов. С учетом высокой производительности и компактности, это устройство может занять свою нишу на рынке высокопроизводительных вычислений. NVIDIA не раскрывает точную дату запуска, но по слухам существует вероятность выхода ПК в июле.