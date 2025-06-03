ВТБ продолжает замену импортной техники на отечественные аналоги. Доля российских ноутбуков и планшетов в банке уже превысила 30%.

Банк ВТБ ускоряет замену зарубежной техники на оборудование российского производства. Этот процесс охватывает как программное, так и аппаратное обеспечение.

С начала 2023 года ВТБ принципиально перешел на закупку исключительно российских ноутбуков, планшетов, стационарных телефонов и другого оборудования. По словам старшего вице-президента банка Сергея Безбогова, общее количество уже приобретенных устройств превысило 50 тысяч единиц.

В числе ключевых поставщиков — YADRO, «Рикор», «Аквариус» и Qtech. У компании YADRO банк закупил 5,5 тысячи планшетов и рассчитывает получить еще 13 тысяч в 2025 году. С «Рикором» ВТБ договорился о поставке 16 тысяч ноутбуков, из которых 6 тысяч уже используются. «Аквариус» предоставил банку 12 тысяч планшетных устройств.

По текущей оценке, российские ноутбуки и планшеты уже составляют более 30% от всего используемого банком парка этих устройств. Примерно 20% приходится на отечественные телефоны, модемы и коммуникационные модули.

ВТБ также полностью перешел на операционную систему Astra Linux, отказавшись от Windows. Для этого банк закупил свыше 110 тысяч лицензий. Руководство ВТБ подчеркивает, что использование российских решений не только снижает риски внешнего вмешательства, но и позволяет поддерживать локальных производителей, обеспечивая экономическую отдачу от таких закупок.