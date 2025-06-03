Раньше ученые предполагали, что это произойдет через 5 млрд лет, но новые данные говорят о другом.

Современные расчеты астрофизиков отодвинули возможное столкновение нашей галактики с туманностью Андромеды на более поздний срок. Раньше ученые предполагали, что это произойдет через 5 млрд лет, но новые данные говорят о другом.

Международная группа ученых из университетов Хельсинки, Дарема и Тулузы провела масштабное моделирование с учетом новых данных. Они использовали наблюдения телескопов Hubble и Gaia, а также провели более 100 тысяч симуляций.

Ключевым фактором оказалось влияние Большого Магелланова Облака — спутника Млечного Пути. Его гравитация меняет траекторию движения нашей галактики, снижая вероятность раннего столкновения с Андромедой. Раньше этот фактор не учитывали.

Результаты показали, что шанс слияния через 5 млрд лет составляет всего 2%. В большинстве сценариев галактики лишь сближаются, но не сталкиваются. Полное объединение, если оно произойдет, случится не раньше чем через 8–10 млрд лет. К тому времени Солнце уже потухнет.

Исследователи подчеркивают, что их работа не опровергает предыдущие расчеты, а уточняет их. Однако окончательные выводы делать рано — новые данные от телескопа Gaia могут изменить прогнозы.

Пока ясно одно: человечеству не стоит беспокоиться о космическом катаклизме. Даже если галактики столкнутся, это произойдет в столь отдаленном будущем, что на Земле к тому времени, скорее всего, не останется ни одного живого существа.