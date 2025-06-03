«Ростелеком» показал на ЦИПР 2025 специальную версию ОС «Аврора» для автомобилей. Система призвана заменить зарубежные аналоги в российском автопроме.

На выставке ЦИПР-2025 "Ростелеком" презентовал специальную версию операционной системы "Аврора" для автомобилей. Разработка призвана стать отечественной заменой зарубежным платформам в условиях санкций.

Автомобильная "Аврора" — это целый комплекс решений:

• интегрированная навигация от "2ГИС";

• медиасистема с доступом к Wink и другим сервисам;

• голосовой помощник (в разработке);

• климат-контроль и другие системы автомобиля.

Особенность системы — глубокая интеграция с бортовыми компьютерами машины. В отличие от смартфонных решений вроде Apple CarPlay, "Аврора" разрабатывается именно как автомобильная ОС с учетом специфики транспорта.

Интерфейс позволяет гибко настраивать отображение информации — от компактных виджетов до полноэкранного режима. Разработчики подчеркивают, что система создавалась с акцентом на безопасность и удобство управления во время движения.

Первые автомобили с "Авророй" могут появиться уже через 1,5-2 года. В "Ростелекоме" отмечают интерес со стороны российских автопроизводителей, особенно на фоне ухода западных технологических решений.

Для водителей это означает перспективу получить автомобили с полностью российской "начинкой", не зависящей от иностранного ПО. При этом система будет поддерживать все основные функции — от навигации до развлечений.



