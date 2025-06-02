Маркетплейс Ozon запустил сервис автолизинга для бизнеса. Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Ozon расширяет финансовые услуги для бизнеса — теперь на маркетплейсе можно оформить лизинг автомобиля.

Сервис автолизинга заработал в рамках финансового направления Ozon Fintech. Предложение ориентировано на предпринимателей и компании — физическим лицам услуга пока недоступна.

Клиенты могут выбрать из 4,5 тысяч новых автомобилей разных категорий: легковых, коммерческих и грузовых. Доставку организуют в более чем 1 200 городов России.

Чтобы оформить лизинг, нужно нажать кнопку «Автолизинг» в карточке товара. Расчет условий происходит через Ozon Лизинг — дочерний сервис маркетплейса, который начал работу в начале этого года.

Ozon постепенно расширяет продажи сложных товаров. С 2023 года через площадку купили около 2 тысяч автомобилей. Некоторые импортеры даже разработали специальные программы поддержки онлайн-продаж для дилеров.

Маркетплейс продолжает наращивать ассортимент и сервисы. Сейчас Ozon объединяет более 600 тысяч продавцов и 58 миллионов покупателей, предлагая 370 миллионов товаров. В минувшем году оборот компании вырос на 64%, достигнув 2,875 триллиона рублей.

Лизинг автомобилей — логичный шаг для Ozon, который активно развивает финансовые услуги. Однако пока сервис работает только для бизнеса, а не для частных клиентов.

Хотим отметить, что автодилеры крайне негативно относятся к продажам авто в России через интернет-площадки и просят запретить такую практику (подробнее об этом можно узнать здесь).