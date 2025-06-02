Водителям грозит предупреждение или штраф в 500 рублей.

Летний сезон принес автомобилистам новое ограничение: с 1 июня ездить на шипованной резине нельзя. За нарушение предусмотрен штраф. Запрет продлится до 1 сентября. Инспекторы ГИБДД могут выписать предупреждение или оштрафовать водителя на 500 рублей. При этом «липучка» — нешипованные зимние шины — остаются разрешенными.

Правила использования сезонной резины ужесточили в 2023 году поправками к постановлению правительства. До этого норма существовала в техрегламенте Таможенного союза, но штрафов за ее нарушение не было. Росавтодор еще десять лет тому назад подсчитал, что шипы наносят дорожному покрытию серьезный ущерб. По оценкам ведомства, экономика теряла до 220 млрд рублей ежегодно из-за ускоренного износа асфальта. Теперь водителям придется следить не только за состоянием шин, но и за их типом.