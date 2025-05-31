МВД напомнило, что россияне вправе добавлять в паспорт необязательные сведения. Среди них — данные о группе крови, ИНН, детях и браке.

ТАСС сегодня опубликовало информацию о том, что паспорт гражданина России допускает не только обязательные, но и дополнительные сведения. Внести их можно по желанию, соблюдая предусмотренный порядок.

Главное управление по вопросам миграции МВД сообщило, что россияне вправе дополнить паспорт отметками о группе крови и ИНН. Внести их могут соответствующие медицинские и налоговые органы.

Также необязательными считаются сведения о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет — если они являются гражданами РФ, а также данные о ранее выданных паспортах и других удостоверениях личности.

Среди обязательных отметок — регистрация по месту жительства, снятие с учета и отношение к воинской обязанности.

В МВД подчеркнули, что только уполномоченные органы вправе вносить такие данные. Самостоятельное добавление записей делает документ недействительным.