В Екатеринбурге определили финальный вариант памятника режиссеру Алексею Балабанову. Победителем стал проект Мейрама Баймуханова, изобразившего режиссера в пустом трамвае.

Выбор памятника Алексею Балабанову завершился после обсуждений, которые длились не один месяц. Конкурс, стартовавший как инициатива поклонников, стал городским событием с участием семьи режиссера, скульпторов, архитекторов и музыкантов.

Конкурсное жюри одобрило эскиз, в котором режиссер изображен сидящим в трамвае — отсылке к фильму «Брат». Автором композиции выступил Мейрам Баймуханов. По его замыслу, памятник представляет собой узнаваемый городской вагон с сидящим внутри Балабановым. Этот образ перекликается со сценой из культовой картины, где герой Сергея Бодрова уходит от погони, спасаясь в техническом трамвае.

Скульптуру разместят на проспекте Ленина, у Дворца молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и гимназии №2, где он учился. Открытие намечено на май 2026 года.

Всего в конкурсе участвовали 47 авторов, которые представили 58 проектов. До финала дошли десять. К обсуждению пригласили не только скульпторов и архитекторов, но и друзей, коллег и родных режиссера. Среди них — продюсер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург. Выступил и инициатор проекта — Олег Гененфельд, бывший директор группы «Смысловые Галлюцинации».

Семья Балабанова выбрала несколько эскизов. Их интересовал не только символизм, но и портретное сходство. Помимо варианта с трамваем, одобрение получил проект, где режиссер стоит на краю пьедестала, словно зависнув между небом и землей. Однако окончательное решение в пользу «трамвайной» композиции приняли с учетом удобства взаимодействия с городской средой и возможности прямого контакта прохожих с памятником.

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев отметил, что такая форма мемориала может превратиться в пространство, где зритель сможет не просто посмотреть, но и «сесть рядом, подумать». Эту мысль поддержал и вице-мэр Рустам Галямов, предложив установить второй памятник — уже у Свердловской киностудии. Он счел возможным создать два образа: интерактивный и символический.

Однако предложение установить два памятника вызвало сомнения. Гененфельд и Пушкарев сочли его избыточным. Последний подчеркнул, что идея раздвоения образа Балабанова воспринимается как компромисс, а не как цельное художественное решение.

В итоге председатель комиссии, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, подвел итоги. Победил проект с трамваем. По словам Орлова, выбранное место не случайно: в Дворце молодежи проходили фестивали Свердловского рок-клуба, а сам Балабанов — фигура, тесно связанная с культурной историей города конца XX века.