Компания «Соллерс» приступила к выпуску легких коммерческих автомобилей нового поколения под названием Sollers SF5. Это первый российский LCV, серийно оснащенный автоматической трансмиссией.

На фоне растущего спроса на городские и междугородние перевозки компания «Соллерс» представила новое поколение легких коммерческих автомобилей. Серийное производство Sollers SF5 стартовало в присутствии федеральных и региональных властей.

Sollers SF5 — это новый легкий коммерческий автомобиль, разработанный с учетом российских условий эксплуатации. В его конструкцию изначально заложили использование автоматической коробки передач, что делает модель первой в своем классе на российском рынке.

Производство идет по технологии полного цикла. Машины оснащают локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Уже сейчас в сборке используют российские компоненты, а к концу года доля локализации должна достичь 70%.

Линейка включает цельнометаллические фургоны, пассажирские и грузопассажирские модификации, а также шасси для установки спецнадстроек. Такой набор делает SF5 универсальным решением для бизнеса — от доставки в черте города до междугородних маршрутов.

Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта. На запуске производства в Алабуге присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов. По их словам, компания сохраняет стабильные темпы роста, расширяет модельный ряд и вовлекает в процесс другие предприятия отрасли.

Ранее «Соллерс» начал выпуск туристических автобусов на Дальнем Востоке и продолжает развивать площадки в регионах. По словам председателя совета директоров Адиля Ширинова, SF5 станет частью масштабной стратегии по укреплению позиций компании в сегменте LCV.