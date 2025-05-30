Сергей Миронов предложил ввести федеральные выплаты на третьего и четвертого ребенка. Инициативу поддержал вице-спикер Александр Бабаков.

Сейчас федеральная программа материнского капитала не предусматривает выплат за третьего ребенка. Этот пробел в законодательстве намерены устранить депутаты от «Справедливой России».

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить действие материнского капитала. Речь идет о введении выплат при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Размер доплаты, по задумке авторов инициативы, должен соответствовать сумме, предусмотренной за второго ребёнка.

Соавтором обращения стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Парламентарии настаивают на ежегодной индексации новых выплат, как это уже предусмотрено действующим законодательством для остальных категорий.

По словам Миронова, действующая схема стимулирует рождение первого ребенка, но не влияет на решение семей о третьем или четвертом. В федеральной системе сейчас отсутствуют выплаты на этих детей, хотя именно многодетные семьи требуют особой поддержки.

Ранее партия предлагала ввести прогрессивную систему: чем больше детей в семье — тем выше выплаты. Однако правительство и большинство в парламенте такие предложения не приняли. Новый вариант, по словам Миронова, призван как минимум заложить основу для дальнейших изменений.

После индексации сумма маткапитала за первенца превысила 690 тысяч рублей. На второго ребенка предусмотрена дополнительная выплата почти в 222 тысячи рублей. Если семья не получала пособие на первого ребенка, то общая сумма за второго составит более 912 тысяч рублей.

Парламентарий также напомнил, что коэффициент рождаемости в России остается низким — 1,4. По его мнению, это требует системных решений, направленных на поддержку семей, готовых к рождению нескольких детей.