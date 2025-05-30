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Китай начал двухэтапную миссию по исследованию астероида и кометы
Китайская миссия Tianwen-2 стартовала с юго-запада страны и направилась к околоземному астероиду.

Китайская программа межпланетных исследований перешла к новому этапу: миссия Tianwen-2 предполагает не только доставку образцов с околоземного астероида, но и последующее исследование кометы. Такой маршрут требует неординарных решений в управлении полетом и технологии сбора образцов.

В среду Китай запустил миссию Tianwen-2 — вторую в своей программе по исследованию планет и малых тел Солнечной системы. Аппарат стартовал в 13:31 по пекинскому времени (08:31) с космодрома Сичан на ракете «Чанчжэн-3B». Через час Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) сообщила о его успешном выводе на переходную орбиту.

Главная цель первого этапа — околоземный астероид 469219 Kamoʻoalewa. Диаметр этого небесного тела оценивается от 40 до 100 метров. Встречу с ним аппарат должен осуществить в июле 2026 года. Tianwen-2 проведет у астероида около семи месяцев, в течение которых соберет от 200 до 1000 граммов материала. Возврат капсулы с образцами на Землю запланирован на конец 2027 года.

После сброса капсулы аппарат продолжит миссию. Он пролетит мимо Земли, используя ее гравитацию, чтобы выйти на шестилетнюю траекторию к комете 311P/PANSTARRS.

Tianwen-2 должен работать в условиях крайне слабой гравитации. Как отметил Франко Перес-Лисси из Европейского космического агентства, сближение с такими объектами, как астероиды и кометы, требует не только точной навигации, но и высокой автономности. В отличие от работы на орбите планеты, здесь нельзя рассчитывать на устойчивую траекторию.

Для сбора материала китайские инженеры предусмотрели сразу три метода. Первый — зависание рядом с поверхностью с учетом ее вращения и забор пробы роботизированной рукой. Второй — кратковременное касание с использованием вращающейся головки. Третий — закрепление с вдавливанием буров в поверхность астероида, если та это позволит.

Ранее Китай уже возвращал на Землю образцы лунного грунта, в том числе с обратной стороны Луны. Но работа с малыми телами, как подчеркивают в отрасли, предъявляет другие требования. Tianwen-2 войдет в число международных проектов, подобных OSIRIS-REx, Hayabusa2 и Hera, расширяя опыт в области сбора и анализа космического вещества.

Миссию сопровождает интерес и со стороны ученых, и с позиции прикладных задач. Полученные образцы могут содержать органические соединения, интересные для исследований происхождения жизни и планетарной обороны.

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#китай #космос #астероид #миссия #комета #планетология #образцы #kamoʻoalewa #tianwen-2
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