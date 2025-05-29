Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отметил, что Huawei разработала кластер искусственного интеллекта CloudMatrix, который способен конкурировать с решениями компании. Это подтверждает растущую мощь китайской компании в области ИИ-технологий.

Huawei значительно продвинулась в разработке технологий искусственного интеллекта, что стало заметным для глобальных игроков, таких как NVIDIA. Кластер CloudMatrix стал новым этапом в этой конкурентной борьбе.

Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, подтвердил, что Huawei достигла уровня производительности в области искусственного интеллекта, сравнимого с предложениями компании. Он отметил, что китайская компания развивает решения, которые становятся всё более эффективными и способны вытеснять NVIDIA с рынка, особенно в Китае.

В интервью Bloomberg Хуанг подчеркнул, что технологии Huawei уже сопоставимы с их высококлассными чипами, такими как H200. Он также упомянул о новом кластере CloudMatrix, который, по его словам, масштабируется до размеров, превышающих возможности Grace Blackwell, последнего поколения продуктов NVIDIA. Это заявление стало первым публичным признанием производительности Huawei со стороны руководства NVIDIA.





Ранее Хуанг ограничивался общими комментариями о Huawei как о «грозном конкуренте», что подчеркивает скорость прогресса компании. Он впервые раскрыл информацию о CloudMatrix, что указывает на заметное сокращение технологического разрыва с Западом.

Кроме того, новый чип Huawei Ascend 910C, по словам Хуанга, может составить конкуренцию ускорителю H200 от NVIDIA. Несмотря на прежние утверждения о том, что Китай не может догнать H100, текущие достижения Huawei указывают на стремительное развитие и соответствие темпам выпуска продуктов NVIDIA. Это вызывает обеспокоенность у руководства NVIDIA относительно будущего бизнеса в Китае.