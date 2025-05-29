Семьи, воспитывающие двоих детей, теперь могут оформить льготный автокредит с господдержкой. ВТБ прогнозирует, что спрос на такие займы вырастет на 20%.

На фоне роста цен на машины и высокой ключевой ставки все больше россиян обращают внимание на программы с господдержкой. Изменения в условиях льготного автокредитования позволяют расширить круг получателей субсидий.

ВТБ начал принимать заявки на участие в программе «Семейный автомобиль» по обновленным правилам. Если раньше оформить автокредит с господдержкой могли только многодетные семьи или жители Дальнего Востока, теперь к ним присоединились и родители двух детей. Для них действует скидка 10% от стоимости машины.

По оценке банка, эти изменения приведут к росту объемов кредитования примерно на 20%. ВТБ выдает такие кредиты на срок до восьми лет. Участники программы могут купить российские автомобили с бензиновыми двигателями (включая модели Lada, УАЗ и ГАЗ) по цене до 2 млн рублей.

Льготы также распространяются на электромобили и последовательные гибриды российского производства, такие как Evolute, Voyah и «Амберавто А5». В этом случае скидка выше — до 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Кроме семей с детьми, на автокредит с господдержкой могут рассчитывать педагоги, медики, участники СВО и заемщики с инвалидностью. Для них скидка составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%.

Подать заявку можно прямо в автосалонах, сотрудничающих с банком.