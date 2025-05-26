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Минстрой предложил ввести профильное образование для приемщиков новостроек
Минстрой намерен изменить правила приемки квартир в новых домах. Ведомство предлагает допускать к оценке состояния жилья только специалистов с профильным строительным образованием.

В России может измениться порядок сдачи квартир в новостройках. Минстрой рассматривает возможность закрепить требование к экспертам по приемке жилья — наличие профильного образования.

Предложение прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме из уст представителя Минстроя. Олег Сперанский, директор правового департамента ведомства, заявил: экспертизу при сдаче квартир должны проводить только специалисты с инженерным образованием. Сейчас же в эту сферу легко заходят непрофильные исполнители — достаточно пройти краткие курсы повышения квалификации.

Обычно этим занимаются юристы, которые получают доверенности от дольщиков и представляют их интересы. В ведомстве считают: подобная схема используется организованными группами для судебных исков с целью материальной выгоды. Как отмечает Сперанский, речь идет о манипулировании заключениями, подаче иска уже после подписания акта приемки и повторной экспертизе, в результате которой выявляют незначительные дефекты.

Ассоциация юристов оценивает финансовые потери застройщиков от таких исков в 100 млрд рублей за 2024 год. При этом в Москве суды рассматривают до 60% договоров долевого участия. В регионах показатель ниже — не более 10%. Причина — меньшая стоимость объектов и, соответственно, потенциальных компенсаций.

Генеральный директор компании «Рост» Илья Гаврилов связывает происходящее с сокращением доли квартир с отделкой. По его словам, за три года она снизилась с 80% до 37% и продолжит падать. Девелоперы отказываются от отделки как от экономически невыгодной.

Гаврилов предлагает создать градации: базовая отделка и высококачественная. В первом случае будут использовать недорогие материалы с допустимыми мелкими дефектами — сколами или незначительными отклонениями. Это позволит снизить нагрузку на застройщика и установить более прозрачные правила игры.

В компании «Ситипроф», которая занимается приемкой квартир, признают: бороться с недобросовестными юридическими схемами нужно. Но главной причиной споров по-прежнему остается низкое качество строительства. Большинство исков касается тех компаний, которые игнорируют стандарты, не устраняют замечания и не ведут работу с клиентами.

Ситипроф подчеркивает: профильное образование — важный, но не единственный критерий. Человек с техническим мышлением, даже при гуманитарной базе, может освоить работу и объективно оценивать квартиры. Вопрос в опыте и в уровне подготовки, а не только в дипломе.

Минстрой пока не уточнил, в каком законе появятся возможные поправки и когда они вступят в силу.

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#новостройки #застройщики #минстрой #потребительский экстремизм #приемка квартир #строительный контроль
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