Ростех начал серийное производство роботизированного комплекса ТехХ. Система рассчитана на предприятия с металлообрабатывающим оборудованием и поддерживает гибкую настройку.

В Telegram-канале Ростеха появилось сообщение о запуске в серию промышленного робота ТехХ. Разработку представили как универсальное решение для автоматизации операций на токарных и фрезерных станках.

Кибермодуль ТехХ — это автоматизированный комплекс, способный обслуживать станки с числовым программным управлением. Он берет на себя загрузку и выгрузку заготовок, позволяя оператору сосредоточиться на более сложных задачах — наладке, контроле качества или замене инструмента.

Модульная конструкция дает возможность адаптировать систему под разные типы оборудования и производственные процессы. Комплекс работает с деталями весом от 5 г до 60 кг и подключается к сторонним модулям, включая системы машинного зрения.

По расчетам, один оператор с помощью ТехХ может одновременно обслуживать до восьми станков. Это в два-четыре раза повышает его производительность и помогает снизить долю брака на выходе.

Комплекс уже протестировали на действующих металлообрабатывающих предприятиях. Внедрение занимает от пяти до десяти рабочих дней — без остановки основного цикла. Первые поставки ожидаются в авиационную, автомобильную и оборонную отрасли.

Разработка подходит и для малого бизнеса. Возможность поэтапной установки и настройки делает систему удобной даже при ограниченном бюджете.