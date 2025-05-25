В Москве началось строительство новых жилых комплексов с применением префаб-технологий. Этот метод позволит значительно сократить сроки возведения зданий.

В столице России активно применяют префаб-технологии для строительства новых жилых комплексов. Секции домов изготавливают на заводе и собирают на месте, что существенно ускоряет процесс.

Telegram-канал Mash сообщил, что метод префабрикации может сократить сроки строительства до 50%. В северной части Москвы планируют возвести шесть новостроек, которые уже частично собраны на производственных мощностях. Вокруг комплексов обустроят зеленые зоны, установят новые газоны, клумбы и освещение. Для повышения безопасности жителей предусмотрены камеры видеонаблюдения.

Эти проекты реализуются в рамках программы реновации, утвердившейся в 2017 году, которая затрагивает около миллиона москвичей и включает расселение более 5000 домов. Мосгосстройнадзор активно контролирует процесс, проводя регулярные проверки на объекте.