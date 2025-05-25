"Ростех" сообщил о росте использования промышленных роботов на своих предприятиях. В корпорации подчеркивают, что роботы выполняют сложные и опасные задачи, но не заменяют людей полностью.

Госкорпорация "Ростех" поделилась данными о внедрении роботов на своих производствах. Техника берет на себя сложные и монотонные операции, но специалисты остаются незаменимыми.

На заводах "Ростеха" растет число промышленных роботов. В корпорации привели пример: на некоторых предприятиях, включая "ОДК" и "Камаз", на шесть сотрудников приходится одна машина. Роботы выполняют рутинные, опасные или требующие высокой точности задачи.

Параллельно "Ростех" развивает цифровые технологии. Например, цифровые двойники авиадвигателей помогают быстрее создавать новые модели и сокращать расходы. Такую систему уже используют при разработке двигателя ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300.

К 2030 году корпорация планирует достичь уровня в 230 роботов на 10 тысяч работников. В "Ростехе" уточняют: роботы не вытесняют людей, а работают вместе с ними, повышая эффективность производства.