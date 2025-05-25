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Starfish Neuroscience, основанная Гейбом Ньюэллом, готовит запуск мозгового чипа
Starfish Neuroscience, основанная Гейбом Ньюэллом, планирует выпустить свой первый мозговой чип в конце 2025 года. Чип будет предназначен для записи мозговой активности и стимуляции, но не будет полноценным имплантом.

Гейб Ньюэлл, соучредитель Valve и известный разработчик игр, запускает проект Starfish Neuroscience, который разрабатывает интерфейсы мозг-компьютер. Эта инициатива появилась на фоне растущего интереса к технологиям, связывающим человека с компьютером, и ожидает своего первого продукта уже в этом году.

Starfish Neuroscience начала свою работу с идеи, которая возникла более десяти лет назад. Исследования внутри Valve показали, что биологические реакции пользователей на видеоигры могут быть использованы для улучшения взаимодействия с играми. В 2019 году компания представила концепцию интерфейсов мозг-компьютер на GDC, что стало отправной точкой для дальнейших разработок.

Ньюэлл зарегистрировал Starfish Neuroscience в 2019 году и с тех пор работа шла в тихом режиме. Теперь компания анонсировала планы по созданию мозгового чипа, который будет записывать активность мозга и стимулировать его для лечения различных заболеваний. Однако, по словам нейроинженера Нейта Чермака, речь идет не о полноценном импланте, а о специальном «электрофизиологическом» чипе.

Чип Starfish будет отличаться низким энергопотреблением — всего 1,1 мВт во время записи. Его размеры составляют 2 x 4 мм, что делает его более компактным по сравнению с аналогами. Устройство сможет одновременно регистрировать сигналы с 32 электродов и использовать их для стимуляции мозга. Это может быть особенно важно для лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, где необходимо взаимодействие нескольких областей мозга.

Для сравнения, Neuralink, другой игрок в этой области, использует более сложные системы с большим количеством электродов и более высоким энергопотреблением. Starfish стремится предложить менее инвазивное решение, которое не требует батарей и может работать на беспроводной энергии. Если Neuralink уже протестировал чипы на людях, то Starfish пока находится на стадии разработки. Однако их технология может предложить альтернативу для тех, кто избегает хирургического вмешательства.

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#технологии #neuralink #мозговой чип #гейб ньюэлл #starfish neuroscience
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