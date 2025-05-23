РЖД планирует ввести в эксплуатацию новые купейные вагоны с удлиненными полками. Первые такие составы появятся на маршруте Москва — Санкт-Петербург осенью 2025 года.

Российские железные дороги готовятся к вводу новых пассажирских вагонов с увеличенными спальными местами. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Новые вагоны габарита Т отличаются от привычных увеличенными размерами. Они шире на 28 см и длиннее на 73 см, что позволило сделать спальные места на 15 см длиннее — теперь их длина составляет 185 см вместо прежних 170 см.

Испытания новых вагонов начались еще в марте текущего года на полигоне Белореченская — Майкоп. Специалисты проверяли различные параметры, включая уровень шума, максимальную скорость и тормозные характеристики при разной загрузке.

Вагоны оснащены современными системами: микроклимата, энергосбережения, управления и диагностики. Всего планируется выпустить в этом году в эксплуатацию 38 таких вагонов. Однако пассажиры смогут оценить новинку не раньше нынешней осени, причем только на направлении Москва — Санкт-Петербург.

РЖД пока не уточняет, какие именно поезда получат новые вагоны. В компании отмечают, что увеличенные размеры должны повысить комфорт пассажиров во время путешествий. Это первые изменения такого рода за последние годы в российских пассажирских ж/д перевозках.