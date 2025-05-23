Несмотря на снижение средней ставки по вкладам, некоторые банки начали привлекать клиентов ставками до 31% годовых. Эксперт объяснила, с чем связано появление таких предложений.

На фоне замедления роста ставок по вкладам на отечественном банковском рынке появились предложения с доходностью до 31% годовых. Однако доступ к ним открыт далеко не всем клиентам и только при соблюдении ряда условий.

В начале мая средняя ставка по депозитам в российских банках снизилась до 19,79% годовых. Несмотря на это, отдельные кредитные организации стали рекламировать вклады с доходностью 30–31%.

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, такие предложения не стоит воспринимать как предвестие роста ключевой ставки. Банки выставляют конкретные условия: короткий срок, небольшой лимит по сумме, требования к статусу клиента или обязательные траты по картам. Например, один из крупных банков предлагает повышенную ставку только новым клиентам, которые оформят карту и будут активно ею пользоваться.

Появление высокодоходных вкладов на фоне общего снижения ставок, по мнению аналитика, говорит о попытке банков усилить конкуренцию за частных инвесторов. Это также отражает ожидание смягчения монетарной политики со стороны Банка России.

Если регулятор действительно снизит ключевую ставку в июне, такие условия могут исчезнуть. Сейчас же банки стараются воспользоваться моментом, предлагая краткосрочные продукты с повышенной доходностью, чтобы привлечь новых вкладчиков.