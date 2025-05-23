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В России появится завод по производству коробок передач Haval
Haval планирует построить в Тульской области завод по производству коробок передач. Это следующий этап программы локализации китайского автопроизводителя в России.

Китайский автопроизводитель Haval подтвердил планы по строительству завода автокомпонентов в Тульской области. Новое предприятие будет выпускать коробки передач для автомобилей российской сборки.

На встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым представители Haval обсудили создание производства в индустриальном парке "Узловая". Помимо коробок передач, в перспективе завод будет выпускать элементы экстерьера и интерьера автомобилей.

Сейчас компания не раскрывает сроки реализации проекта и конкретные типы коробок передач. По данным источников, вероятно производство семиступенчатых роботизированных трансмиссий, которые устанавливают на Haval российской сборки с поперечным расположением двигателя.

Haval уже локализовал в Тульской области производство турбомоторов объемом 1.5 и 2.0 литра. Запуск завода коробок передач поможет компании выполнить условия специального инвестиционного контракта (СПИК), предусматривающего набор 7000 баллов локализации.

В начале мая Haval арендовал под Москвой склад площадью 42 тыс. кв. метров, который может стать распределительным центром запчастей для столичного региона и Санкт-Петербурга.

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#россия #автопром #haval #локализация #запчасти #тульская область #коробка передач #автомобильный завод
Источник: t.me
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