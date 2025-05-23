Согласно недавнему опросу, проведенному торговой сетью «Технониколь» (ТСТН), значительная часть россиян готова вложить серьезные суммы в строительство загородного жилья. Эта тенденция подтверждает растущий интерес к жизни вне городской черты.
Около 40% респондентов заявили, что планируют потратить на загородный дом свыше 10 миллионов рублей. При этом треть участников опроса готовы инвестировать менее 5 миллионов, а другая треть — до 10 миллионов. Стоимость строительства сейчас составляет около 160 тысяч рублей за квадратный метр.
По данным исследования, от 60 до 70% россиян мечтают о жизни в частном доме. Более 5 миллионов семей намерены осуществить этот переезд в ближайшие пять лет. Интересно, что 34% респондентов рассчитывают завершить строительство в течение пяти лет, а еще 34% — менее чем за три года. Треть опрошенных планирует построить дом всего за один год.
Несмотря на высокие ставки по ипотечным кредитам, которые достигают 19–24% годовых, 55% россиян не собираются использовать ипотеку для финансирования строительства. Вместо этого многие экономят на других расходах: 44% респондентов сокращают бюджет на путешествия, треть — на культурные мероприятия, такие как театры и концерты. 20% опрошенных даже отказались от обновления автомобиля, чтобы сэкономить на строительстве.
Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН, отметил, что сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) продолжает расти. Пандемия лишь усилила желание россиян жить в частных домах. По его словам, стоимость трех-четырехкомнатной квартиры в городе сопоставима со стоимостью постройки дома, который предлагает больше пространства и возможность организовать зону отдыха.