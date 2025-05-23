Почти 40% россиян намерены потратить на строительство загородного дома более 10 миллионов рублей. Большинство опрошенных предпочитают финансировать проект без заемных средств.

Согласно недавнему опросу, проведенному торговой сетью «Технониколь» (ТСТН), значительная часть россиян готова вложить серьезные суммы в строительство загородного жилья. Эта тенденция подтверждает растущий интерес к жизни вне городской черты.

Около 40% респондентов заявили, что планируют потратить на загородный дом свыше 10 миллионов рублей. При этом треть участников опроса готовы инвестировать менее 5 миллионов, а другая треть — до 10 миллионов. Стоимость строительства сейчас составляет около 160 тысяч рублей за квадратный метр.

По данным исследования, от 60 до 70% россиян мечтают о жизни в частном доме. Более 5 миллионов семей намерены осуществить этот переезд в ближайшие пять лет. Интересно, что 34% респондентов рассчитывают завершить строительство в течение пяти лет, а еще 34% — менее чем за три года. Треть опрошенных планирует построить дом всего за один год.

Несмотря на высокие ставки по ипотечным кредитам, которые достигают 19–24% годовых, 55% россиян не собираются использовать ипотеку для финансирования строительства. Вместо этого многие экономят на других расходах: 44% респондентов сокращают бюджет на путешествия, треть — на культурные мероприятия, такие как театры и концерты. 20% опрошенных даже отказались от обновления автомобиля, чтобы сэкономить на строительстве.

Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН, отметил, что сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) продолжает расти. Пандемия лишь усилила желание россиян жить в частных домах. По его словам, стоимость трех-четырехкомнатной квартиры в городе сопоставима со стоимостью постройки дома, который предлагает больше пространства и возможность организовать зону отдыха.