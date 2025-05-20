Голосовой помощник нового электрокара Атом сможет работать без подключения к интернету и поддерживать диалог. Он научится управлять функциями машины и подбирать маршруты с учетом предпочтений водителя.

Разработчики российского электромобиля «Атом» готовят к внедрению уникальную голосовую систему управления. Особенность нового помощника — способность функционировать в автономном режиме.

Голосовой ассистент для «Атома» построен на генеративном ИИ, что позволяет ему вести естественные диалоги. Система интегрируется с основными интерфейсами электрокара — экраном дополненной реальности и рулевым планшетом.

Помощник сможет управлять климатом в салоне, освещением, положениями сидений и зеркал. В его функции войдет анализ состояния автомобиля и выдача рекомендаций. В поездках система предложит интересные места с учетом предпочтений владельца.

Разработкой занимается компания «Энбисис», специализирующаяся на ИИ-решениях. Ассистент будет учитывать контекст беседы, используя как внутреннюю базу знаний, так и обширные фоновые данные.

Параллельно электрокар проходит краш-тесты по международным стандартам. Первая серия испытаний включала боковые и фронтальные удары. Впереди еще два этапа проверок с более сложными сценариями.