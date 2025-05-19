Средняя зарплата в России по итогам первого квартала 2025 года поднялась выше 91 тысячи рублей. Быстрее всего растут доходы молодых специалистов и работников из промышленных регионов.

Стало известно, что за первые три месяца текущего года средняя зарплата в России достигла 91,2 тыс. рублей, что на 15,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Сбераналитики» и платформы «Работа.ру».

Наиболее заметный рост доходов фиксируется у молодых работников в возрасте до 24 лет — их зарплаты выросли в среднем на 16,7%, достигнув отметки 72,5 тыс. рублей. При этом максимальные доходы сохраняются у возрастной группы от 35 до 44 лет — в среднем 101,4 тыс. рублей в месяц. Группа от 25 до 34 лет приближается к этим цифрам с показателем 98,7 тыс.

Параллельно со средней выросла и медианная зарплата — до 66,7 тыс. рублей, что отражает общее движение заработков вверх, даже если убрать влияние высоких доходов отдельных категорий. По данным исследования, медианная зарплата росла на 1,7 процентного пункта быстрее, чем средняя.

Самый ощутимый прирост зафиксирован в 13 регионах страны, где рост составил более 19%. На первом месте — Удмуртия с ростом на 21,7%, за ней следуют Тульская и Свердловская области (20,1% и 20% соответственно).

Если говорить об отраслях, то в лидерах остается обрабатывающая промышленность — рост зарплат в ней составил 18,4%, до 95,6 тыс. рублей. Следом идут IT-сфера (147,3 тыс. рублей, +18%) и транспорт с логистикой (+17%, до 107 тыс.). Строительство также показало сопоставимую динамику — плюс 17%, до 109,5 тыс. рублей.

Параллельно исследователи проанализировали предложения на рынке труда. Средняя предлагаемая зарплата на вакансиях в первом квартале достигла 97,5 тыс. рублей, что на 13% выше, чем год назад. Наиболее щедрые предложения поступают из строительной отрасли (137,3 тыс.), сферы логистики (125,9 тыс.) и промышленного сектора (более 107,4 тыс. рублей в среднем по стране).