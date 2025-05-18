В Китае затягивается выдача лицензий на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства истребителей F-35. По данным FT, это уже тревожит как европейских производителей, так и американских военных подрядчиков.

Проблемы с лицензированием экспорта из Китая начинают сказываться на стратегических отраслях промышленности за его пределами. По данным Financial Times, затягивание разрешений на поставку редкоземельных элементов ставит под угрозу производство истребителей пятого поколения F-35, электромобилей и компонентов для энергетики.

В апреле Пекин ужесточил экспортный контроль на семь типов металлов и постоянных магнитов. Эти материалы применяются в широком спектре — от ветрогенераторов до вооружений. Решение стало ответом на повышение пошлин на китайские товары, введенное Вашингтоном. В ряде случаев Китай начал одобрять лицензии, но, как отмечают источники газеты, процесс идет крайне медленно.

Особую тревогу вызывают задержки в цепочках поставок у компаний, работающих в оборонной сфере. Постоянные магниты, производимые в Китае, используются в конструкции истребителей F-35, разработанных Lockheed Martin. Представитель компании сообщил, что у них пока есть запасы на год, но неопределенность сохраняется.

В Европе беспокойство выражают представители автопрома и промышленного лобби. Немецкие производители уже столкнулись с трудностями при получении комплектующих, и хотя некоторые поставки были одобрены, производители указывают на перегрузку китайской бюрократической системы.

Пекин требует от получателей гарантий конечного использования материалов. Например, Tesla сообщила, что КНР настаивает на подтверждении того, что магниты не попадут в оборонную сферу. В других случаях поставки отклоняются, если есть риск их применения в военных разработках.

На фоне временной договоренности США и Китая снизить пошлины в течение 90 дней, пока не ясно, улучшит ли это ситуацию. Европейские компании сообщают, что не понимают, как убедить китайскую сторону в том, что продукция не окажется в США, если она будет перепродана.

FT указывает, что неясность в китайской системе экспортного контроля стала дополнительным инструментом давления на фоне торговой напряженности. Пока лицензии выдают точечно, но многие участники рынка опасаются, что сроки поставок начнут сдвигаться уже в ближайшие месяцы.