С начала года мошенники вывели с банковских счетов россиян почти 7 миллиардов рублей. Центральный банк фиксирует рост хищений через онлайн-каналы и предупреждает об использовании вредоносных программ.

За первые три месяца 2025 года россияне потеряли 6,9 млрд рублей из-за операций, совершенных без их добровольного согласия. Это на 63% больше, чем за тот же период прошлого года. Обновленная методика учета, введенная в середине 2024 года, учитывает не только прямой доступ к счету без ведома клиента, но и действия, совершенные под давлением, обманом или в результате злоупотребления доверием.

Общее число таких операций практически не изменилось — 296,6 тысячи против 294,4 тысячи годом ранее. Однако суммы стали ощутимо крупнее. Особенно активно мошенники использовали дистанционные каналы — мобильные приложения, онлайн-банкинг и переводы. Среди популярных приемов — заражение смартфонов вредоносным ПО. Через поддельные интерфейсы и ложные уведомления злоумышленники получали доступ к средствам.

Банки вернули клиентам лишь около 7,6% похищенного — это примерно 520 миллионов рублей. Показатель практически не изменился за год.

Тем не менее, мошеннические попытки пресекаются. Только за первый квартал банки заблокировали более 43 миллионов попыток хищений — вдвое больше, чем в среднем за каждый квартал 2024 года. Благодаря этому удалось сохранить 4,6 трлн рублей на счетах клиентов.

Центробанк также продолжает борьбу с инфраструктурой мошенников. За один квартал регулятор инициировал блокировку почти 20 тысяч номеров, с которых велись звонки, и более 7 тысяч сайтов и страниц в соцсетях.