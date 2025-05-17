С 1 сентября в российских школах появится единый учебник по истории для учеников 5–9 классов. Об этом сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в эфире подкаста Центра знаний «Машук».

Учебный год 2025–2026 начнется с изменений в школьной программе: для учеников 5–9 классов появится единый учебник истории. Обновленное издание планируют ввести в действие с 1 сентября.

Об этом рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов в подкасте Центра знаний «Машук». По его словам, содержание учебника акцентировано на роли личности в истории. В издании собраны ключевые события и подробные объяснения их значения.

Такой подход, отметил Торкунов, должен помочь школьникам лучше ориентироваться в исторических процессах и понять, как отдельные решения влияли на ход событий. Вместо сухой хронологии — живое повествование с опорой на конкретные примеры и фигуры.

Инициатива реализуется на фоне более широких изменений в системе просвещения. В том же подкасте Торкунов подчеркнул, что МГИМО продолжает развивать международное академическое сотрудничество. Особенно активно — с так называемыми странами Мирового большинства, включая Китай, Юго-Восточную Азию и государства Африки.