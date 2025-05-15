Новинка получила полноприводную трансмиссию, увеличенный клиренс и поддержку быстрой зарядки

Компания Toyota долго оставалась в стороне от масштабного перехода на электромобили, предпочитая гибридные решения. Однако на фоне изменений в отрасли производитель постепенно наращивает присутствие в сегменте электрокаров.

Модель bZ Woodland стала продолжением серии bZ и представляет собой модернизированный вариант bZ4X. Новый кроссовер получил двухмоторную полноприводную систему и 21-сантиметровый клиренс. Визуально автомобиль выделяется чёрными элементами обвеса, защитными накладками, рейлингами и дополнительным багажником на крыше.

Автомобиль развивает суммарную мощность в 375 лошадиных сил благодаря двигателю на основе карбида кремния. В стандартной комплектации присутствует система X-Mode, улучшающая сцепление с дорогой на сложных покрытиях, а также функция Grip Control для движения по пересечённой местности.

Toyota оценивает запас хода примерно в 420 км. Благодаря мощности зарядки до 150 кВт пополнить заряд с 10 до 80% можно примерно за полчаса. В модель добавлены функции планирования маршрута, подогрева аккумулятора и автоматической идентификации зарядных станций.

Салон bZ Woodland получил подогрев передних сидений с отделкой SofTex, две беспроводные зарядки и аудиосистему с шестью динамиками. В комплектации Premium доступны акустика JBL, панорамная крыша, вентилируемые кресла и инфракрасные обогреватели.

Систему помощи водителю Toyota оснастила пакетом Safety Sense 3.0, куда вошли круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и другие функции.