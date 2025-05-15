Германия движется в рамках климатического плана до 2030 года, но эксперты прогнозируют проблемы в дальнейшем. Основные трудности связаны с деградацией природных экосистем и нестабильными секторами экономики.

У Германии сохраняется шанс сократить парниковые выбросы на 65% к 2030 году, как предписано законом о защите климата. Однако в долгосрочной перспективе страна может не справиться с климатическими задачами. Такой вывод сделал Экспертный совет по вопросам климата при немецком правительстве.

Совет отметил, что успех до 2030 года обеспечили в том числе пандемия COVID-19 и замедление промышленного роста. Эти факторы помогли сократить объем выбросов, но не отражают устойчивых структурных изменений.

Главной проблемой после 2030 года может стать утрата природных поглотителей углерода. Леса и водно-болотные угодья, вместо того чтобы задерживать углерод, начинают его выбрасывать. Это связано с деградацией экосистем и напрямую влияет на достижение цели углеродной нейтральности к 2045 году.

Дополнительные трудности создают транспортный и строительный секторы. По данным совета, оба направления не достигли климатических показателей за 2024 год и ухудшили результат по сравнению с предыдущим годом.

После смены правительства в Германии на прошлой неделе акценты сместились. Новая коалиция, объединившая консерваторов и социал-демократов, объявила приоритетом восстановление экономики и намерена пересмотреть прежнюю климатическую политику. Совет призвал срочно выработать стратегию, которая учтет взаимодействие между остаточными выбросами, природными и технологическими поглотителями.