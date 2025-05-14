Ученые обнаружили 215 бактериальных культур в помещениях NASA, где собирают космические аппараты. Среди них оказались 26 ранее неизвестных видов, выработавших устойчивость к стерилизации.

Стало известно, что в лабораториях NASA, где собирают и тестируют космические аппараты, нашли бактерии, способные выживать в условиях жесткой стерилизации. Исследователи обнаружили 215 бактериальных культур, включая 26 видов, ранее неизвестных науке. Эти микроорганизмы приспособились к экстремальным условиям, которые создают специально для уничтожения микробов.

Помещения NASA, где ведется сборка космических аппаратов, регулярно обрабатывают перекисью водорода, спиртом и ультрафиолетом. Воздух фильтруют, поддерживают низкую влажность и температуру, чтобы минимизировать риск занесения земных микроорганизмов на другие планеты. Однако, как выяснилось, некоторые бактерии не только выживают, но и эволюционируют, становясь еще более устойчивыми.

Один из самых живучих видов — Bacillus pumilus SAFR-032. Он выдерживает ультрафиолет, перекись водорода и даже вакуум. В 2008 году его колонию отправили на МКС и полтора года держали в открытом космосе — после возвращения часть бактерий оставалась жизнеспособной. Другой уникальный микроб — Tersicoccus phoenicis — нашли только в залах, где собирали марсианский зонд Phoenix.

Недавнее исследование подтвердило, что бактерии в "чистых" помещениях NASA образуют биопленки и споры, защищающие их от дезинфекции. Некоторые выделяют каротиноиды, нейтрализующие радиацию. Ученые считают, что постоянная стерилизация только ускоряет их адаптацию.

Это открытие ставит под сомнение абсолютную чистоту космических миссий. С одной стороны, есть риск случайно занести земные бактерии на другие планеты. С другой — если микробы NASA способны выживать в таких условиях, то внеземная жизнь может оказаться более устойчивой, чем предполагалось.