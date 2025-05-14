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Сбербанк и Т-Банк попали под санкции ЦБ за кредитные истории и препятствие проверкам
Банк России вынес постановления о штрафах для Сбербанка и Т-Банка. Нарушения касаются кредитных историй и взаимодействия с регулятором.

Вчера Центробанк России сообщил о двух административных делах в отношении крупных участников российского финансового сектора. Под раздачу попали Сбербанк и Т-Банк. Материалы по обоим случаям опубликованы на официальном сайте регулятора.

В случае со Сбербанком речь идет о нарушении порядка предоставления исправленных данных в бюро кредитных историй. Основанием стало дело по статье 15.26.3 КоАП, которая касается отказа подтверждать или корректировать информацию в основной части кредитной истории. Нарушение влечет штраф до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Ситуация с Т-Банком имеет другую природу. ЦБ ссылается на часть 9 статьи 15.29 КоАП, предполагающую ответственность за препятствие проверкам или игнорирование предписаний регулятора. Здесь ставки заметно выше: от 700 тысяч до 1 миллиона рублей для организации и возможная дисквалификация руководителей сроком до двух лет.

ЦБ не уточняет, кто именно в организациях — юридическое лицо или конкретные сотрудники — станет адресатом наказания. Окончательные меры еще не вступили в силу.

Оба случая — напоминание о внимании регулятора к точности финансовой отчетности и дисциплине при взаимодействии с надзорными органами.

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#финансы #центробанк #сбербанк #штраф #т-банк #регулятор #проверки #коап #кредитные истории
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