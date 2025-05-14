Евросоюз готовится пересмотреть режим торговли с Украиной: пошлины на сельхозпродукцию вырастут. Основной удар придется на кукурузу, сахар, мед и птицу.

Срок действия «торгового безвиза» между Украиной и Евросоюзом истекает 6 июня. С его завершением заканчивается и период полной приостановки пошлин на украинские товары, введенный летом 2022 года. Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает, что Брюссель не будет продлевать действие режима в прежнем виде. Вместо этого Еврокомиссия готовит переходный механизм, который вернет квотирование — но в ужесточенном формате.

По новой схеме годовые беспошлинные квоты разделят на 12 частей. Это ограничит ежемесячный объем поставок украинской продукции без уплаты сборов. Наибольшее снижение произойдет по основным экспортным позициям. Квота на кукурузу сократится почти в семь раз — с 4,7 млн тонн до 650 тыс. тонн. Для сахара порог снизится с 109 тыс. до 40,7 тыс. тонн. Мед и мясо птицы также попадут под ограничения.

Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал такие меры «плохим сигналом» для Украины. Но внутри ЕС усилилось давление со стороны фермерских союзов. В последние месяцы протесты охватили Польшу, Францию, Болгарию и другие страны. Национальные власти некоторых государств — в том числе Польши, Словакии и Венгрии — уже ввели собственные барьеры на украинское зерно.

Ранее Еврокомиссия несколько раз продлевала либеральный торговый режим в поддержку Киева. Последнее продление действует до 5 июня 2025 года, но в мае официальный представитель ЕК заявил о начале подготовки новой версии соглашения об углубленной зоне свободной торговли.

На украинской стороне предупреждают о серьезных последствиях. В марте министр финансов Сергей Марченко заявил, что отказ от продления беспошлинного режима в полном объеме подорвет экспорт и нанесет сильный удар по экономике. В условиях неопределенности с западной военной помощью Киев рассматривает рынок ЕС как ключевой. По данным FT, почти 10% экспортного дохода Украины в 2024 году обеспечили поставки в страны Евросоюза.