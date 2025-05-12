США и Китай договорились временно снизить взаимные пошлины, чтобы снизить напряжённость в торговле. При этом рынок США по-прежнему фактически недоступен для китайских электромобилей из-за прежних ограничений.

После месяцев ожесточенных переговоров, сопровождавшихся взаимными упреками и угрозами новыми мерами, делегации США и Китая смогли договориться хотя бы о временной паузе. Новое соглашение предусматривает снижение пошлин с обеих сторон: Вашингтон на 90 дней убирает дополнительные 115% с китайского импорта, а Пекин снижает свои тарифы на американские товары с 125% до 10%. Формально это не конец конфликта, но хотя бы передышка.

Автомобильный сектор, однако, остался в стороне. Общий тариф на транспортные средства и комплектующие по-прежнему составляет 25%, и временное соглашение его не касается. Это означает, что доступ китайских электромобилей на американский рынок остается фактически закрытым, несмотря на видимость компромисса. Исключения — только в рамках ограниченных соглашений вроде USMCA, касающихся продукции, произведённой на территории Мексики или Канады.

Примечательно, что остается неясным статус автомобилей, производимых в Китае по заказу американских марок — таких как Buick или Lincoln. Теоретически они могут попасть под смягченные условия, но никаких уточнений пока не поступало.

Политический фон добавляет неопределенности. Представители Белого дома назвали это соглашение успехом и отметили, что оно открывает путь к дальнейшим переговорам о доступе американских товаров на китайский рынок. Однако 90-дневный срок оставляет крайне мало времени для проработки устойчивого соглашения. Как выразился один из чиновников за закрытыми дверями, «времени на маневры почти не осталось».

Сами переговоры стали частью более широкой кампании администрации США по пересмотру старых торговых соглашений, начатой еще в годы правления Трампа. Электромобили остаются символом этой борьбы: быстрорастущий сегмент, в котором Китай заметно опережает по объёмам производства и экспорта, пока так и не нашёл лазейку на крупнейший рынок мира.